Ignacio Cembrero: "No se ve en la manifestación ninguna reivindicación sobre el artículo 155"

MANIFESTACIÓN POR LA LIBERACIÓN DE CUIXART Y SÁNCHEZ

El periodista Ignacio Cembrero asegura que la aplicación del 155 es "una suspensión política de la autonomía": "No hay vuelta de hoja". Además asegura que la manifestación de este sábado en Barcelona "tiene carácter festivo" y que "llama la atención que no se ve prácticamente ninguna pancarta en relación al artículo 155": "No sé si es porque no les ha dado tiempo".