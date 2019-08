El candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y próximo vicepresidente del primer Gobierno de coalición en la Comunidad, Ignacio Aguado, aprovecha su intervención en el turno de debate de la investidura de Isabel Díaz Ayuso para defender el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, que se formalizará con el apoyo de Vox, y arremeter contra los portavoces críticos.

Así, ha comenzado asegurando que el nuevo gobierno evitará que "la izquierda, los populismos, Podemos —uno y dos— gobiernen en la Comunidad de Madrid, al menos hasta dentro de mucho, muchos años".

Su segunda consideración ha ido dirigida a Isa Serra: "Decía que se sentía muy orgullosa del ataque al cajero automático". Desde la bancada de Unidas Podemos esta afirmación ha causado gran revuelo y han negado, con gestos, estas declaraciones.

Después, ha hecho referencia a la intervención de Íñigo Errejón: "Tiene usted razón con lo de que errar es humano y perseverar en el error es diabólico. Usted empezó apoyando al régimen de Castro, después recurrió a un segundo error apoyando el régimen bolivariano de Chávez; no contento con eso sigue insistiendo en el error y defiende a Frente de Todos en Argentina, que es la continuación de peronismo, es decir, clientelismo y corrupción".

"No creo que usted sea el diablo, peros sus ideas dan bastante miedo", le ha reprochado al candidato de Más Madrid.

Aguado defiende su pacto con el PP

El candidato de Ciudadanos ha asegurado que el Gobierno de coalición con el PP "funcionará" y estará cohesionado. Asimismo, defiende que las propuestas de la extrema derecha son "perfectamente asumibles" por el Gobierno regional.

"No me puedo comprometer a que nuestro Gobierno vaya a resolver todos los problemas de los madrileños, ni me puedo comprometer a que no nos vayamos a equivocar tomando decisiones. Pero lo que sí puedo prometer es que voy a trabajar por poner en marcha un Gobierno centrado, liberal, reformista, con pragmatismo, objetividad y sentido común", ha expresado el candidato.