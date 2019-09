El líder de Podemos ha comunicado a Pedro Sánchez que su partido se abstendrá si el PSOE no acepta un gobierno de coalición. No obstante, en caso de un eventual acuerdo entre PSOE y Cs, tras la oferta de Albert Rivera, Pablo Iglesias valoraría el contenido de dicho acuerdo para decidir su voto final. Es decir, en ese caso no garantiza la abstención.

Es lo que el dirigente de la formación morada ha transmitido al presidente del Gobierno en funciones, con quien ha hablado esta mañana antes de su audiencia con el rey. Iglesias despacha con el monarca esta mañana y Sánchez por la tarde. Antes, el candidato del PSOE quiere conocer la posición definitiva de Podemos, Partido Popular y Ciudadanos.

Podemos se mantiene en la abstención

Según Ferraz, Iglesias le ha transmitido que mantendrían la abstención salvo que el PSOE aceptara un gobierno de coalición. Pero deja abierta la posibilidad de cambiar el sentido de su voto si finalmente Sánchez pacta con Albert Rivera, que le ha ofrecido su abstención, junto al PP, si acepta sus condiciones.

En caso de acuerdo de PSOE y Cs, Unidas Podemos valorará su contenido para decidir su voto final.

"El compromiso del Presidente en funciones Pedro Sánchez es abrir una legislatura sin necesidad de ir a elecciones y disponer de un Gobierno estable que es lo que necesita España", dicen desde el PSOE para explicar esta ronda de llamadas.