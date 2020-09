El vicepresidente Pablo Iglesias ha criticado duramente la actitud de algunos senadores tras interrumpirle cuando hablaba de su familia.

"El nivel de desfachatez de sus señorías tiene pocos precedentes. Entiendo que el tema no les interese", ha espetado Iglesias tras escuchar el murmullo de la cámara cuando explicaba a la senadora vasca Isabel Vaquero qué prevé el Gobierno para mejorar la situación de las familias numerosa.

Tras ser preguntado por las modificaciones legislativas para que las familias monoparentales con dos hijos a su cargo tengan la consideración de familia numerosa, el vicepresidente ha prometido estudiar la propuesta.

Una respuesta que no ha convencido a la senadora, que ha afirmado esperar "mayor concreción" en "una pregunta que debería estar en su programa de gobierno": "Espero que las palabras se concreten en hechos".

Así, Iglesias se ha encaminado en explicar la propuesta: "La vicepresidencia segunda está trabajando en una ley de diversidad familiar que va a definir familia monoparental y monoparental y va a plantear ayudas no solo en cuanto al número de hijos, sino también en base a los recursos", ha explicado.

El vicepresidente ha continuado ejemplificando la nueva legislación en su propio caso, ya que él tiene "tres hijos": "Tenemos derecho a ser familia numerosa, pero como no estamos casados, no lo tenemos. En nuestro caso no tenemos problemas económicos".

Tras ello, se ha podido escuchar diversos murmullos en la cámara que han provocado el estallido del vicepresidente: "El nivel de desfachatez de sus señorías tiene pocos precedentes. Entiendo que el tema no les interese".