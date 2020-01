Desconcierto en Moncloa ante el anuncio de Quim Torra. Según ha podido saber la periodista de laSexta Esther Redondo, el Gobierno está analizando la declaración del president catalán de adelantar los comicios en Cataluña.

Ven bien que quiera aprobar los presupuestos, así como que quiera mantener el encuentro con Pedro Sánchez previsto para el 6 de feberero, pero no entienden que posteriormente celebre elecciones.

Fuentes del PSOE, por su parte, han expresado su preocupación por sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Dicen que la clave está la fecha de elecciones. Si es en dos o tres meses, aseguran, hay margen para sacar adelante las cuentas en verano, pero que si son en junio o julio, todo se complica.

Al PSOE le preocupa que la fecha de los comicios pueda complicar la aprobación de los presupuestos generales antes del verano.

La primera reacción del Gobierno ante la prensa ha sido de Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030: "Si hay elecciones se presentarán los partidos políticos y pronto habrá Gobierno en Cataluña. Poco más que decir".

Ha defendido que Sánchez mantenga la reunión con el president: "El diálogo con todos los presidentes autonómicos es una obligación institucional".

Según Iglesias, "este Gobierno tiene claro que la receta para solucionar el conflicto en Cataluña es diálogo, diálogo y diálogo. Hay que dialogar también con quien no piensa como tú", ha insistido ante los medios.en Valencia, donde ha visitado las zonas más afectadas por el temporal.

El PP se querellará contra Torra

El PP ha anunciado que se querellará contra Torra por usurpación de funciones. Lo ha dicho el presidente del partido, Pablo Casado, que ha asegurado que cualquier resolución que tome Torra "no tendrá valor jurídico". "Sus presupuestos no tendrán valor jurídico" y ha asegurado que los catalanes "no se merecen esta deriva más tiempo".

"El responsable máximo es Pedro Sánchez que ha prometido cumplir la ley y hacerla cumplir. tiene los mecanismos, tiene el requerimiento. Nos reservaremos las medidas oportunas si consideramos que Snchez está incumpliendo", ha añadido.

Ciudadanos pide a Sánchez que cese a Torra

Desde Ciudadanos piden a Sánchez que cese a Torra: "Ya está bien que bien que el presidente deje de cumplir con su deber de defender al Estado". El diputado Carlos Carrizosa dice que el presidente tiene que cesar a Torra y convocar elecciones.

El PSC pide elecciones ya

Miquel Iceta, del PSC, ha dicho ha destacado que "tenemos un presidente desautorizado, un Gobierno roto y una legislatura agotada" porque, a su juicio, "hay que convocar elecciones para tener gobierno y presupuestos". "Una cosa sin la otra no tiene ningún sentido", ha sentenciado.

Exige que convoque elecciones "ya" antes de aprobar los presupuestos porque hacerlo después de dar el visto bueno a las cuentas para 2020 no tiene, a su juicio, "ningún sentido".

Los 'comunes' aplauden la decisión

Jessica Albiach, presidenta de En Comú Podem en el Parlament, considera que "hacen falta unos presupuestos", pero "los rifirrafes entre los socios de Gobierno son constantes". Así, ha celebrado la decisión de Torra porque "hay que aprobar los presupuestos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía" y "celebrar elecciones porque el proyecto está agotado".