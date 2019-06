Pablo Iglesias dice estar convencido de que no habrá otras elecciones, que Pedro Sánchez, ha dicho, "no va a cometer la irresponsabilidad de llevar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único".

El líder de Podemos, que este viernes se ha reunido en el Congreso de los Diputados con los principales embajadores de la Unión Europea para trasladarles el "momento importante" que vive el país, cree que el PSOE trata de pactar con la derecha.

Iglesias cree que, "aunque no es descartable" que Sánchez pacte con la derecha, "no es lo más probable".

"Es lógico que el PSOE esté trabajando en estas semanas para intentar sacar a delante la investidura con la derecha", para "tener la oportunidad de no depender exclusivamente" de ellos, ni estar "atados a políticas progresistas". A pesar de ello, Iglesias ha añadido que cree que "aunque no es descartable, no es lo más probable"

¿Elecciones en septiembre?

Mientras, desde el Gobierno en funciones, la portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que "tiene que quedar claro que el Gobierno no quiere ir a elecciones" y ha asegurado que van a "concentrar" todos los esfuerzos para que Sánchez, sea investido como presidente en julio.

[[DEST:Celaà dice que la intención de Sánchez es no tener que ir una investidura en septiembre.]]

Celaá ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la intención de Sánchez de no tener que ir a una "segunda vuelta" en septiembre para su investidura ni de convocar nuevos comicios, a pesar de lo que les dicen las encuestas.

Y esto, ha recalcado la portavoz del Ejecutivo, por "respeto a los ciudadanos" y porque "cada voto cuenta" y "la ciudadanía ha votado de manera muy reflexiva". "Por tanto, lo respetuoso, lo responsable es trabajar con los resultados inequívocos del 28 de abril", ha incidido y ha reiterado que no se ponen "para nada en un escenario de investidura fallida"