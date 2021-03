La precampaña para las elecciones del 4 de mayo está ya en marcha. Pablo Iglesias, que esta misma semana abandonaba su acta de diputado para presentarse a los comicios, ha arremetido este sábado contra los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y ha sostenido que puede haber un "gobierno de coalición progresista" en la región tras el 4M.

"La Comunidad de Madrid es el único bastión de la derecha corrupta bien posicionada en el Estado profundo y con enormes apoyos de los poderes económicos y mediáticos", ha aseverado el candidato de Unidas Podemos, que sostiene que es precisamente allí "donde se han atrincherado para resistir los cambios que se están produciendo en España".

Así se ha pronunciado durante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, donde ha criticado que "tal es la importancia que da la derecha política, económica y mediática a Madrid que han erigido a Isabel Díaz Ayuso como líder de la oposición al Gobierno de España".

El aún vicepresidente segundo del Ejecutivo, que dejará de serlo el próximo martes para concurrir en estas elecciones, ha recordado que "Madrid lleva más de un cuarto de siglo bajo la hegemonía del Partido Popular". Una hegemonía -ha dicho- construida "sobre la base de dos fraudes de la democracia: el 'Tamayazo' y la financiación ilegal del PP".

En este sentido, Iglesias ha incidido en que "todos los presidentes electos de la Comunidad de Madrid por el PP han sido imputados o condenados por la Justicia en diferentes casos de corrupción" y ha aseverado que "tan seguros han estado de su poder y de su impunidad que se han permitido gestos propios de tiranos".

A este respecto, el líder de la formación morada ha citado como ejemplos a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pero también a la actual presidenta madrileña, a quien ha reprochado que "haya alimentado a los niños más vulnerables con menús de Telepizza durante los meses más duros de las pandemia", una cuestión que despertó una gran controversia entonces.

Iglesias aboga por un gobierno de coalición progresista tras el 4M

"En Madrid también podemos lograr un Gobierno de coalición como el que hemos logrado en España", ha defendido no obstante Iglesias, pese a las encuestas que pronostican que la izquierda no sumaría para gobernar. "No podemos consentir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se convierta en la desobediencia ante la ley y la Constitución", ha agregado, acusando a la derecha de querer "desconectar Madrid del conjunto del Estado".

"Aún no ha empezado la campaña electoral y la derecha ya ha intentado invalidar la candidatura de Unidas Podemos", ha reprochado Iglesias, en alusión a la denuncia interpuesta por el PP contra él ante la Junta Electoral, que finalmente determinó que tanto el candidato de Podemos como Ayuso habrían cometido infracciones al hacer campaña desde espacios oficiales.

"Si logramos movilizar a la izquierda y que la gente de los pueblos municipios y barrios humildes vaya a votar, tenemos muchas posibilidad de que el 4 de mayo haya un Gobierno de coalición progresista en la Comunidad de Madrid, ha insistido Iglesias, que ha deslizado que "el 4 de mayo va a haber sorpresas".