El acuerdo para la mesa del Congreso condiciona el acercamiento de PSOE y Podemos

Aunque Iglesias ha mostrado su disposición "a hablar con todo el mundo", ha asegurado que el PSOE "ya ha elegido llegar a un acuerdo con el PP y con su bastón, que se llama Ciudadanos", al pactar con ellos la Mesa. "Las leyes que vamos a plantear van a encontrar el bloqueo de una Mesa controlada por el PP porque han pactado con el PSOE", ha denunciado.



"La primera decisión de Pedro Sánchez ha sido entregar la Mesa al PP", ha criticado, para avisar al líder de los socialistas de que sus votantes "no le van a creer nunca más después de lo que ha hecho hoy". "Creo que hoy se ha marcado claramente una línea roja, la que han marcado los que forman parte del trío del búnker, los que quieren que nada cambie", ha apostillado.



Por todo ello, Iglesias ha afirmado que ya no se fía de lo que diga el PSOE porque "a veces dicen cosas muy bonitas y muy razonables" pero luego "hacen lo contrario". "El nuevo presidente de la Cámara parecía que repetía palabra por palabra cosas que anteriormente ha dicho Podemos, pero a la hora de hacer, casi siempre se ponen de acuerdo con el PP o Ciudadanos", ha asegurado.



"No me voy a fiar nunca de lo que digan sino de lo que hagan. Ahora han señalado un gobierno de inmovilismo, de gran coalición", ha insistido, para añadir que lo "fundamental en política no es fiarse" de la palabra del resto formaciones.

Iglesias ha continuado su argumento lanzando una dura crítica contra el PP y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. "Estamos rodeamos de gente de la que no hay que fiarse. ¿Alguno de ustedes se fiaría de Gómez de la Serna o de los ministros del PP? No estamos aquí para fiarnos de nadie sino porque la gente nos ha puesto aquí para que demos la cara", ha sentenciado.