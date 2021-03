Mañana tensa en el Congreso de los Diputados. Después de que el presidente Sánchez acusara el PP de "corrupción" por el caso de los diputado tránsfugas de Cs en Murcia, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido: "Lo que usted llama transfuguismo, ¿sabe cómo lo llama toda España? Dignidad, señor Sánchez".

El popular también ha interpelado a Pablo Iglesias. "Qué poco nos ha durado. Si quería ir a la oposición no ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid. ¿En qué ha empleado su tiempo don Pablo?", le ha preguntado.

"He empleado mi tiempo en gobernar y en hacer políticas sociales. Usted se ha dedicado a comprar diputados de Ciudadanos. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?", le ha respondido Pablo Iglesias, un momento que ha sido aplaudido por la bancada socialista y de Podemos.

Egea ha vuelto a atacar al vicepresidente asegurando que "necesita robar tarjetas SIM": "Usted solo ha conseguido dar mucho trabajo en los juzgados. El 5 de mayo solo le va a quedar sentarse a torear en la Asamblea de Madrid, mucha suerte".

"Don Teodoro, si estuvieran tan confiados como dicen, no habrían pedido a la Junta Electoral Central que anulara nuestra candidatura. Ustedes hablan mucho de comunismo y libertad, en España los comunistas se jugaron la vida por traer la democracia. Ustedes no solamente son un partido corrupto, sino un partido fundado por nueve ministros de la dictadura. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles", ha respondido Iglesias.

El vicepresidente también ha acusado a los populares de entender la "libertad" como que "un pequeño grupo de privilegiados no cumpla las normas": "Libertad es sanidad pública decente, que un niño de barrio humilde tenga las mismas oportunidades. Su proyecto y el de sus socios de ultraderecha es destruir la libertad".