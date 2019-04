Miquel Iceta: "Lo mejor que uno puede hacer para no tener que coser tanto es no tensar demasiado los tejidos"

Miquel Iceta, en su discurso tras ser ratificado como primer secretario del PSC, ha reivindicado el nombre entero del PSC-PSOE porque indica una historia de fraternidad y considera que, aunque tienen discrepancias, se pueden solucionar.

Nadie de la gestora ha acudido al Congreso. El propio Iceta aseguró que la gestora no puede controlar el Partido y que tiene que celebrarse ya un Congreso del Partido Socialista. El primer secretario ha reivindicado un PSC fuerte y que se acerque a posturas del catalanismo no independentista porque ahora se siente huérfano.

"Lo mejor que puede hacer uno para no coser tanto es no tensar demasiado los tejidos", ha asegurado en su discurso Miquel Iceta, al mismo tiempo que asegura que "un partido es un tejido humano de sueños, de solidaridad, porque no hay ningún hilo más importante que otro".