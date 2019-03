Horrach rescata la 'doctrina Botín' para pedir el sobreseimiento de la causa contra la infanta Cristina

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha entregado su escrito de acusación por el caso Nóos, en el que no acusa a la infanta Cristina: "Sigo solicitando el sobreseimiento, como he repetido mil veces, no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella", ha declarado. El fiscal se apoya así en la 'doctrina Botín', fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 donde dijo que, en caso de delito fiscal, "no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien la acusación particular".

