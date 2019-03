Hernando insiste en descartar el artículo 155 ante el desafío independentista: "No está encima de la mesa"

POR SU PARTE, EL GOBIERNO NO DESCARTA NADA

PP y Gobierno no terminan de ponerse de acuerdo sobre el uso del artículo 155 de la Constitución si se consuma el desafío independentista en Cataluña. Rafael Hernando ha insistido en que no está encima de la mesa, aunque el portavoz del Gobierno dice que "no se descarta nada".