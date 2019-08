El hartazgo se mueve entre las comunidades, que urgen al Gobierno en funciones a liberar fondos. Desde el ejecutivo no han tardado en responder: "Tener un Gobierno en funciones implica que no podemos ir más allá de las tareas ordinarias ", ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, en declaraciones a la Cadena SER.

Entre los 2.500 millones por el IVA de diciembre de 2017 y los 6.939 de las entregas a cuenta, en total, el agujero para las autonomías es de casi 9.500 millones de euros. Montero recuerda que "esto es consecuencia de que la derecha y los independentistas tumbaron los Presupuestos".

Pero la titular en funciones ha planteado un compromiso: "La primera medida del Gobierno será autorizar las entregas a cuenta". Para el PP, la responsabilidad es de Pedro Sánchez por ser incapaz, según han dicho de nuevo, de formar un Gobierno. "Que haga su trabajo y deje de chantajear a las Comunidades Autónomas", ha reclamado Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.

El presidente cántabro también se ha quejado de no poder ofrecer ayudas en su comunidad de las que dependen estos fondos. "No podemos dar ciertas ayudas porque no nos llegan los 135 millones", ha expuesto Miguel Ángel Revilla en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.

Los presidentes socialistaS también han reclamado en los últimos meses la estabilidad política en beneficio de las comunidades. "España necesita un Gobierno, y las comunidades también", ha afirmado dirigentes como Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, o Francina Armengol, presidenta del Govern de las Islas Baleares. En cataluña ya han puesto en marcha medidas de contención de gasto hasta que no reciban los 480 millones de euros que les corresponden por el IVA.