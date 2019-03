Hacienda se niega a dar información sobre las donaciones del PP al juez Ruz

PIENSA QUE EL PP NO TENÍA OBLIGACIÓN DE TRIBUTAR

El juez Ruz no va a contar con la ayuda de Hacienda para investigar las donaciones al PP. La Agencia Tributaria le ha dicho al magistrado que no va a calcular el supuesto fraude fiscal, porque en su opinión, el Partido Popular no tenía obligación de tributar a Hacienda por estas donaciones. Además, la Agencia Tributaria llega a acusar al juez de intentar forzarles a cambiar su opinión.