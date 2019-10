María Grima, la mujer que fue brutalmente agredida durante las protestas contra la sentencia del juicio del procés en Tarragona por sacar una bandera española, ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' que los manifestantes la "provocaron".

"Yo estaba en la parada del autobús, no estaba en la manifestación ni mucho menos, saqué mi bandera porque creo que estoy en mi derecho", señala Grima.

Ella explica que está "nerviosa" y que este lunes tuvo que "ir dos veces a urgencias": "Yo esto no me lo esperaba, yo no pensé que por sacar mi bandera hubiera tenido tal agresión. Fui por la mañana a un hospital y me hicieron los partes, y tengo la denuncia".

La mujer ha señalado las consecuencias de esa agresión y es que cuenta que tuvo que permanecer en el hospital "hasta las 2 de la mañana": "Por la noche me dolía todo el cuerpo".

En las imágenes de la agresión se puede observar cómo la mujer se mete entre los manifestantes con una bandera española mientras los manifestantes le responden con gritos de "visca Cataluña". Una frase que la mujer respondió recordándoles que estaban "pisando suelo español".

La mujer apunta que, tras el incidente, le quedan "nervios e impotencia": "Yo no estaba insultando ni metiéndome con nadie, solamente había sacado mi bandera".

La sentencia condenatoria del juicio del procés ha dejado momentos de gran tensión en toda Cataluña, con manifestaciones y saturación de infraestructuras públicas como el Aeropuerto de El Prat de Barcelona.