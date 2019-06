Tras el registro de la casa que compartía con Dana, la mujer desaparecida en Arenas (Málaga) desde el pasado 12 de junio, su novio, Sergio, mantiene su inocencia. Asegura que él no ha tenido nada que ver con la desaparición de la joven, con la que tiene una hija de solo siete meses.

Durante las casi siete horas que duró la inspección de su vivienda, acompañó a los agentes, aunque no ha sido detenido. Sin embargo, ha revelado que la Guardia Civil le interrogó durante un largo rato en comisaría.

"Me tuvieron hasta las cuatro de la mañana allí, en una habitación cuatro tíos diciéndome 'vas a estar 20 años en la cárcel, confiesa que la has matado tú, que has matado a Dana'", ha contado, "no lo voy a confesar porque yo no he sido".

"Yo estoy tranquilo", ha asegurado Sergio a 'Espejo Público', "que averigüen, pero que no me echen culpas".

Él mantiene que su novia se marchó de la localidad malagueña con destino a su Rumanía natal, huyendo de las amenazas de un hombre a quien debía dinero, "un amigo muy íntimo" de Dana. "Ahí hay mucho detrás", asegura, "a ella la ha presionado el prestamista mucho, por eso se ha ido".

