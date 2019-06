Los audios de Dana antes de desaparecer en Málaga: "Tengo una vida muy feliz, veo a mi bebé como ríe"

Dana Leonte, la mujer de 31 años desaparecida en Arenas hace dos semanas, había sido madre de una niña hace tan solo siete meses y acababa de abrir su propio negocio, un bar, en dicha localidad malagueña.

Su novio, que fue quien denunció la desaparición, el pasado 12 de junio, asegura que la joven se habría marchado a Rumanía, su país de origen, huyendo de un prestamista que le dejó varios miles de euros para abrir su negocio, y que la estaba amenazando para reclamar el dinero.

Sin embargo, el hermano de Dana insiste en que su desaparición no pudo ser voluntaria, pues no se habría marchado dejando a atrás a su pequeña y a su perro, según ha sostenido en declaraciones a 'Espejo Público'.

En una serie de audios a los que ha tenido acceso dicho programa, Dana se muestra feliz con su hija e ilusionada con su nuevo negocio. "Yo tengo una vida muy feliz actualmente, de verdad te lo digo", afirma en esos mensajes. "Yo veo a mi bebé como me ríe, 'me quita lo bailado'", aseguraba.

"Yo lo único que quiero es la salud, el bienestar de mi hija, que me vaya bien el negocio y hacer yo mi vida. Yo tengo mi conciencia muy tranquila", agregaba la joven.

"A mí no me hace falta demostrarle a la gente quién yo soy. A mí no me hace falta es demostrarle quién yo soy al que come conmigo del mismo plato y duerme conmigo en la misma cama", aseguraba Dana en otro audio.

En él que insistía en lo enamorada que estaba de su pareja, al que había denunciado por malos tratos en el pasado, según 'Diario Sur', aunque la denuncia finalmente fue achivada. "¿Que lo amo? Con locura. Con locura, ¿tú sabes lo que es eso? Con locura", afirmaba.

"Yo de momento soy una mujer que visto por los pies todos los días", sostenía la mujer desaparecida, en un tercer audio al que ha tenido acceso 'Espejo Público'. Puedes ver algunos datos del caso en este vídeo: