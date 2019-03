Los guiños de Artur Mas no logran convencer a la CUP

Tras acabar su discurso para ser investido presidente, Artur Mas ha conseguido un breve aplauso de la CUP, sin embargo, sus guiños no son suficientes. No han bastado para que sus socios clave cambien de idea. Sin el apoyo de la CUP, el presidente en funciones no tiene la mayoría absoluta que necesita en la primera votación para repetir en el cargo. El resto de grupos da por sentado que habrá que volver a votar.

