De Guindos: “De ser una de las rémoras de Europa, pasamos a ser una de las economías que más crece”

CONSTATA EL CONSENSO DEL G20 PARA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El presidente Rajoy saca pecho ante los grandes del G20 en Australia y destaca que España no es lo que era porque tras un periodo duro, el país ha cambiado de ciclo. Además, ha reclamado una política económica más equilibrada y advierte que no se puede crecer si los socios europeos no lo hacen también. Mensaje similar el del ministro Luis de Guindos, que se ha mostrado orgulloso por el crecimiento de España, asegurando que en la actualidad “es una de las economías que más crece”.