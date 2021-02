En la Comunidad de Madrid se aplican confinamientos perimetrales en 71 zonas básicas de salud y 30 localidades. Este pasado lunes se añadieron otras 19 zonas y cinco municipios a las restricciones, que durarán hasta el 15 de febrero. Estas limitaciones afectan a más de 1,8 millones de madrileños, lo que supone el 27% de la población de la región.

En las últimas 24 horas 3.917 personas se han contagiado del COVID-19 en la comunidad. A día de hoy, estas 19 zonas básicas de salud y cinco localidades que tienen límites a la movilidad superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días. También se da una alta transmisión comunitaria.

Las nuevas áreas afectadas que se suman a las restricciones esta semana corresponden al municipio de Alcalá de Henares, con sus 11 zonas básicas confinadas; Coslada, que queda cerrada al completo; y Móstoles, donde se añaden tres nuevas a las seis ya vigentes y queda también clausurado. También las localidades de San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y El Boalo-Mataelpino.

Municipios y zonas que siguen cerrados

Además de estas nuevas zonas hay otras donde las restricciones se siguen manteniendo siete días más (hasta el próximo lunes 8 de febrero). Estas son Barajas (Barajas), Andrés Mellado (Chamberí), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán), Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano(Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas). Todas ellas en Madrid ciudad.

En Alcorcón, siguen con restricciones La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueta. En Getafe, Getafe Norte y Las Ciudades. En San Fernando de Henares, San Fernando y Los Alperchines y la zona de Torrelodones, que comprende los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.

Del mismo modo continúan con cierres perimetrales los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Collado-Villalba y Rivas-Vaciamadrid.

Las restricciones específicas se mantienen una semana más también en varias localidades que no coinciden con zonas básicas de salud: este es el caso de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Junto con las limitaciones de movilidad, en Madrid siguen vigentes otras medidas como el toque de queda a las 22:00 horas en toda la región con la obligación de los bares, restaurantes y comercios no esenciales de cerrar antes de las 21:00 horas.

En los locales de hostelería no se pueden reunir más de cuatro personas por mesas y en los domicilios y espacios privados no se permiten las reuniones entre no convivientes. No obstante, la región flexibilizarña sus medidas a partir de este sábado, por ejemplo, permitiendo mesas de hasta seis personas.

Estas son las zonas básicas de salud confinadas en Madrid:

Barajas: Barajas

Chamberí: Andrés Mellado

Hortaleza: Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano

Moncloa - Aravaca: Aravaca

Tetuán: General Moscardó

Fuencarral - El Pardo: Mirasierra

Ciudad Lineal: Jazmín

Salamanca: Montesa, General Oraá y Baviera

San Blas-Canillejas: Alpes y Rejas

Getafe: Getafe Norte y Las Ciudades

Aranjuez: Las Olivas y Aranjuez

San Fernando de Henares: San Fernando y Los Alperchines

Torrelodones: Torrelodones y Hoyo de Manzanares

Alcorcón: La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueta

Móstoles

Coslada

Alcalá de Henares

San Sebastián de los Reyes

Alcobendas

Fuenlabrada

Fuente el Saz

San Agustín de Guadalix

El Molar

Pedrezuela

La Cabrera

Arroyomolinos

Talamanca del Jarama

Valdeolmos-Alalpardo

Collado Mediano

Collado-Villalba

Becerril de la Sierra

Cadalso de los Vidrios

Campo Real

Titulcia

Velilla de San Antonio

Ciempozuelos

Navalcarnero

Algete

Mejorada del Campo

Villarejo de Salvanés

Rivas Vaciamadrid

Cercedilla

Navacerrada

Los Molinos

Colmenar de Oreja

Quijorna

Serranillos del Valle

San Martín de la Vega

Brunete

Griñón

Chinchón

El Boalo-Mataelpino

Y estas son las localidades:

El mapa en el que puedes consultar tu calle

Las zonas básicas de salud y municipios afectados por los cierres perimetrales pueden ser consultadas en este mapa. Concretamente, los encontrarás marcados en rojo.

A través de esta herramienta, además, puedes consultar directamente tu calle, para comprobar si se encuentra en una zona con limitaciones. Para ello, debes buscar sobre la lupa y escribir el nombre de la calle. Directamente el mapa te dirigirá al lugar que has escogido y sobre el que quieres conocer más detalles. Para afinar la búsqueda puedes añadir el municipio.

Si navegas desde la app de laSexta, podrás hacer zoom con los botones '+' y '-' para localizar la zona.