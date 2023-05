Acción de protesta de Greenpeace durante la celebración de los Premios de la Energía, que han contado con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que han preguntado "de qué lado está".

Según ha confirmado la organización ecologista en su cuenta de Twitter, exigen "una transición energética al servicio de las personas y no de las corporaciones". "El oligopolio energético emite el 75% de los gases de efecto invernadero en nuestro país", denuncian.

En su mensaje, comparten varios vídeos de su protesta, en los que vemos a varias personas portando pancartas con mensajes como "Teresa, ¿de qué lado estás? Esta gente nos roba" o "Menos oligopolio y más autoconsumo energético".

En los pasillos del Hotel Castellana Intercontinental, se ha visto a más miembros de Greenpeace con máscaras tirando billetes al suelo. "Juegan con nuestras vidas", decían los asistentes.

Ribera considera "irresponsables" los planes de la Junta de Andalucía con Doñana

Durante su intervención en estos premios, Ribera ha asegurado que la Junta de Andalucía "desafía las normas europeas, las normas nacionales, los límites de la física y de los ecosistemas", con sus planes para el entorno de Doñana.

Así ha respondido en declaraciones a los medios de comunicación en la entrega de premios de Enerclub, donde preguntada por su valoración de las declaraciones del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco de ser una "'hooligan' radical".

La ministra ha calificado de "irresponsables" los planes de la Junta de Andalucía a la que no se le ocurre "mejor idea" que extender la superficie de regadío en Doñana en vez de reducir las extracciones del acuífero o colocar un "megaresort de lujo" con campo de golf, una instalación "enormemente demandante de agua" en un espacio de "enorme sensibilidad" a la disponibilidad de agua y en una zona "indundable" que podría llevárselo por delante en caso de inundación.

"Me parece una irresponsabilidad pero no porque me llame a mí más o menos hooligan con muy poco estilo, sino por las aportaciones del conocimiento, de los datos, de la ciencia, pone de manifiesto que lo que está haciendo es una barbaridad", ha apostillado Ribera, que está sorprendida por "lo que hace" el consejero que "se supone que debe velar por la protección ambiental".