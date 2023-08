La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno "trabajará" para que el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "no vuelva a dirigir el fútbol español".

"El señor Rubiales no puede volver a dirigir el fútbol en este país. Una persona que miente, una persona que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país", ha defendido Montero, quien también ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haberse pronunciado sobre este asunto.

"No hemos escuchado (a Feijóo) ninguna palabra de condena al señor Rubiales. Ha querido nuevamente ponerse de perfil en una política en la que tiene alianzas con Vox y que están perjudicando también el debate de la sociedad respecto a la lucha por la igualdad y contra cualquier forma de agresión y de violencia de género", ha lamentado la ministra.

En este sentido, Montero ha dicho que "sería bueno que el señor Feijóo condenara la actitud del señor Rubiales, como han hecho la inmensa mayoría de los líderes políticos". "No hemos contado con la opinión del señor Abascal, ni la del señor Feijóo porque probablemente tienen un problema a la hora de expresar su propia visión de estos hechos", ha expresado.

Así, María Jesús Montero ha felicitado a las jugadoras de la selección española de fútbol femenino por su victoria en el Mundial, y ha destacado la necesidad de terminar con la violencia machista. "Ni un día más. Se acabó, se acabó el que la violencia machista sea un elemento que se normaliza por parte de alguno. Se acabó entender que determinados gestos sí son posibles con las chicas pero no con los chicos. Se acabó el que de alguna manera se empañe esa victoria contundente del fútbol femenino con actitudes que son intolerables y que no las vamos a volver a permitir", ha manifestado.

Tras negarse a dimitir de su puesto el viernes, Luis Rubiales fue suspendido por la FIFA durante 90 días, tiempo en el que Pedro Rocha ocupará su puesto de forma interina. Además de estar suspendido, la FIFA ordenó a Rubiales "no contactar" con la jugadora Jenni Hermoso.

Yolanda Díaz se reúne con la presidenta de FutPro

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, se reunirá este lunes con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino (FutPro), Amanda Gutiérrez, con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y con una delegación de la Liga de Fútbol Femenino, según ha informado el Ministerio de Trabajo un comunicado.

En concreto, el objetivo del encuentro entre Díaz y Gutiérrez es ahondar en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras y seguir abordando acciones que garanticen que "hechos como los ocurridos" en la final de la Copa Mundial femenina de fútbol sean "debidamente sancionados". Esta reunión, que se celebrará a las 12:30 horas, también busca garantizar que el fútbol sea un sector "que cuente con condiciones dignas y espacios libres de violencias machistas".

Iniesta carga contra Rubiales

Además, este domingo Andrés Iniesta ha mostrado su apoyo a las jugadoras y ha cargado contra Rubiales. El centrocampista ha lamentado que "no se esté hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos" las jugadoras, un "hito que se ha empañado" por "actuaciones que no se pueden tolerar".

"Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", ha denunciado la leyenda de la selección.

La RFEF convoca en "reunión urgente" este lunes

También este domingo, la Real Federación Española de Fútbol, a través de un comunicado, ha confirmado la convocatoria de una reunión "extraordinaria y urgente" para este lunes. Será con los presidentes de las distintas federaciones autonómicas del fútbol español, y tendrá como principal punto del día el "análisis y la evaluación" de la situación que vive la entidad presidida de manera interina por Pedro Rocha, después de la suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales.