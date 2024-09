Tras la debacle en la votación de la reforma de la ley del alquiler, todavía candente, con la votación del techo de gasto pendiente para esta semana y ante la dificultad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, asegura que "puede quedar legislatura aunque no se aprueben. El Gobierno puede seguir gobernando, aunque reciba golpes desde el Parlamento. Tiene un gran escudo. Yo no veo hoy por hoy una mayoría absoluta alternativa".

En el PSOE insisten en este mensaje. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación: "Me parece muy difícil de entender que ahora no seamos capaces, otra vez, de llegar a un acuerdo. La gente no entiende que vote y que luego no seamos capaces de aclararnos para hacer gobernable el país", señaló en una entrevista con InfoLibre.

A esa misma responsabilidad apela la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien iría a Moncloa si Sánchez la llama, pero no para participar, dice, en unos juegos del hambre de los presupuestos: "Lo que es de todos se negocia entre todos. No voy a consentir que acabemos pagando la factura del señor Sánchez. La bilateralidad, en materia de financiación autonómica, es una puñalada a nuestra Constitución", afirmó en una entrevista con elDiario.es.

Mientras que la presidenta navarra, María Chivite, y el lehendakari, Imanol Pradales, han defendido de forma conjunta el arraigo y la validez jurídica de su concierto y convenio económico: "Los sistemas de concierto y convenio tienen una honda raíz histórica. Derivan del proceso de transición a la democracia y el reconocimiento constitucional", han reconocido en La Vanguardia.

Un concierto y un convenio que, en las últimas horas, han recibido las críticas del expresidente extremeño Juan Carlos Ibarra: "Ya cometimos un error los que hicimos la Constitución aceptando el cupo vasco y navarro. No vayamos a continuar con el disparate haciendo que otras regiones se queden con un cupo".

Por su parte, el PP ha anunciado este domingo que presentará una Ley de Conciliación a finales de mes. Y Feijoo sigue arremetiendo contra el Gobierno por Venezuela. El líder de los populares asegura que es lamentable la equidistancia que mantiene el Ejecutivo.