El Gobierno madrileño invalida los títulos para ejercer en colegios públicos a 1.000 profesores

Beatriz lleva más de diez años ejerciendo como maestra interina de infantil. Pero este año no ha podido trabajar. La Comunidad de Madrid no reconoce ni sus títulos universitarios ni su experiencia: “Me dicen que mi título no sirve para nada y el año pasado trabajé con ese mismo título”.

El Gobierno regional ha aprobado un decreto que impide que los maestros interinos puedan trabajar en colegios públicos con la antigua titulación generalista. Su argumento es que para garantizar una calidad educativa, se les debe exigir una cualificación necesaria pero son profesionales con décadas de experiencia.

“Hay gente que lleva cinco, diez, quince años e incluso hasta veinte años trabajando como docente en centros públicos de la Comunidad de Madrid y que, este año por primera vez, le dicen que ni una cosa ni otra le sirve para ser contratado. Además, les expulsan de la lista y les mandan al paro” explica Héctor Adsuar, secretario de enseñanza pública de CCOO Madrid.

Los maestros afectados solo tienen una salida: volver a la universidad y pagar los 4.500 euros que cuesta sacarse el nuevo grado de la especialidad en la que ya estaban trabajando: “Lo he tenido que hacer en una universidad privada pagando 4.500 y estoy en el paro” confiesa Isabel Noci, una de las afectadas.

Lo sorprendente es que sí pueden ejercer en la escuela privada, en la concertada o en otra Comunidad Autónoma. El colectivo ha entregado 1.700 firmas a la Consejería de Educación para evitar que les invaliden sus titulaciones. Están en juego más de 1.000 puestos de trabajo. Es, dicen, injusto y no han dudado en acudir a los tribunales para hacer que el Gobierno regional rectifique.