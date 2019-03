El Gobierno incluirá a Iglesia en la Ley de Transparencia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que la Iglesia será una de las instituciones a las que se aplicarán los criterios de la futura Ley de Transparencia, al recibir mayoritariamente fondos públicos, como otros muchos organismos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno no ha hablado de momento con representantes de la Iglesia Católica, como sí lo ha hecho con la Casa del Rey, pero que al ser una institución que recibe fondos públicos estará sujeta a los criterios de transparencia. No obstante, ha recordado que habrá que estudiar la fórmula en la que se incluirá en la ley a la Iglesia y otras instituciones, que al no ser administraciones públicas, tienen estructuras y composición diferentes y no están sometidas al derecho administrativo.