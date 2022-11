La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT), dependiente del Ministerio del Interior, ha tramitado 130 expedientes de los 407 que se generaron tras los atentados de Barcelona y Cambrils, destinando casi diez millones de euros a ayudas e indemnizaciones a las víctimas.

El Ministerio del Interior explica en un comunicado que la atención a las víctimas ha sido constante e inmediata desde el 17 de agosto del año pasado, cuando fallecieron 17 personas y 137 resultaron heridas a causa de un ataque terrorista.

Además, el Gobierno señaló que una persona puede tener más de un expediente abierto, por ejemplo, uno de lesiones y otro de ayuda psicológica, por lo que el número de documentos es superior al de afectados por el atentando.

Del 22 al 29 de agosto estuvo operativa una oficina de la DGAVT en la Delegación de Gobierno en Cataluña, donde se informó presencialmente a las víctimas y a sus familias, así como al personal de los consulados, sobre cuestiones asistenciales.

El Gobierno concedió las Grandes Cruces a 12 de los 16 fallecidos en los atentados. Las cuatro víctimas restantes no la han recibido porque sus familiares no han presentado la solicitud o no prestado su consentimiento para tramitarla de oficio, según Interior.