El Gobierno al completo se reúne este sábado en la finca Quintos de Mora de Los Yébenes (Toledo) para analizar las prioridades de la legislatura. El encuentro tiene lugar después de una semana en la que el Gobierno consiguió sacar adelante varias medidas gracias a un acuerdo en el último momento con Junts que ha suscitado polémica. Desde el ejecutivo hablan de una "reunión informal".

En las imágenes del encuentro que han trascendido hasta el momento, que pueden observarse en el vídeo superior, aparecen los miembros del Gobierno en un ambiente "rural", mucho más informal del habitual en los Consejos de Ministros. El objetivo del Gobierno pasa por abordar los hitos y retos de la presente legislatura.

La portavoz y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha asegurado que la reunión persigue darle un "impulso" a la legislatura que se basa en más derechos, empleo y una mejora de la convivencia. Según Moncloa, se están abordando, además, los pasos necesarios para aprobar la Ley de Presupuestos. El objetivo del Gobierno es que esté lista a principios de 2024.

Alegría ha criticado la coalición "reaccionaria del PP y Vox que dice no a los avances". "Dice no a la subida de las pensiones, dice no a la bonificación del transporte y dice no a cualquier avance social en el país", ha recalcado la portavoz. Para Alegría, su único proyecto pasa por "ilegalizar a todos los partidos políticos que no piensan como ellos".

La ministra ha asegurado, no obstante, que el Ejecutivo va a seguir trabajando "y dando respuesta a los problemas de la gente". Es la tercera vez que Sánchez reúne a su Gobierno en la finca de Quintos de Mora. La primera vez lo hizo en agosto de 2018, un par de meses después de su llegada a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. La segunda vez fue la citada al mes de la constitución del primer Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.