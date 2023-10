Las familias denuncian que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, exige a las madres solteras que el padre conste en el libro de familia para completar la solicitud de becas de comedor. Si no aparece, exigen una sentencia de divorcio, o incluso un certificado de defunción de la supuesta pareja. Por eso, cuando no lo pueden justificar, se les deniega directamente la beca.

Desde la oposición, han calificado de vergonzoso lo ocurrido. Para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, "es una vergüenza que en pleno siglo XXI la Administración deniegue una beca, diciendo que es porque falta el nombre del padre". "Solo hay dos opciones: o son unos negligentes que no saben gestionar unas becas o son unos carcas que no conciben que en una familia no haya un padre. Y hay una tercera opción y es que sean las dos cosas", ha cargado la jefa de la oposición.

Hasta ahora muchas familias estaban teniendo problemas con la documentación para solicitar las ayudas y el colmo ha llegado con el mensaje donde les indican el motivo de la denegación. Yasmina es una de las muchas madres solteras de Madrid que han recibido este tipo de mensaje denegándole la beca comedor. "La subsanación presentada no es válida. Falta sentencia de divorcio o sentencia relaciones paternofiliares o en caso de custodia compartida incluir a los dos progenitores", explican en el mensaje del Gobierno madrileño.

"Soy familia monoparental por decisión propia"

Todo por no aportar un papel con datos del padre que en muchos casos ni existe. "Yo soy familia monoparental por decisión propia. Yo no estoy divorciada ni viuda ni nada... simplemente no hay padre", cuenta. Ella solicitó la beca para su hijo Liam de dos años, pero se la denegaron. Ni la declaración de la renta ni el libro de familia ni el papel que acredita que en su casa vive ella sola con su hijo, nada le ha valido para que le acepten la beca.

Desde las asociaciones de familias monomarentales, no entienden cómo es posible este tipo de rechazo por parte de la Comunidad de Madrid. "Precisamente, a familias que son las que más las necesitan, las que no tienen con quién conciliar más que con la Administración Pública", ha lamentado Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras.

A unos días de acabar el plazo de subsanación de errores, Yasmina y centenares de familias siguen sin saber si recibirán las becas algo que para muchos supondría ni llegar a fin de mes ni poder conciliar. Por eso, piden tener que dejar de justificar el tipo de familia que son y que sus hijos tengan las mismas oportunidades que el resto de familias.