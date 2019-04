El Gobierno asegura que "no habrá ningún problema" en reconstruir el sumario de los ordenadores de Bárcenas

José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha destacado sobre la desaparición del sumario en el que se investiga el borrado, por parte del PP, de los ordenadores de Luis Bárcenas, que lo importante es que parece que va a poder recuperarse toda la documentación. Carlos Floriano no ha querido hacer declaraciones, pero sí ha opinado Vicente Martínez Pujalte: "Si no se perdieran expedientes, si la Justicia fuera rápida, si no interfiriera en la política, si se respetara siempre la presunción de inocencia y no hubiera macrocausas totales sería mucho mejor y más bonito".