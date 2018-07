Génova prevé crear una gestora para dirigir el PP de Madrid tras la dimisión de Aguirre

La dirección nacional del PP prevé poner en marcha una gestora para dirigir el PP de Madrid tras la decisión de Esperanza Aguirre de presentar su dimisión por los casos de corrupción, un asunto que estará encima de la mesa en la reunión del Comité de Dirección que preside Mariano Rajoy, según han informado fuentes 'populares'.

Su marcha se produce tras el registro de la Guardia Civil a la sede del PP de Madrid por presunta financiación ilegal. Aguirre ha justificado su dimisión por "responsabilidad política" al nombrar secretario general del partido a Francisco Granados, ya que ha recalcado que no le "consta" que haya habido ninguna financiación irregular.



Desde Génova, donde se "respeta" la decisión personal de Esperanza Aguirre, se avanza que, "probablemente", se creará una gestora hasta la celebración del próximo congreso regional del PP de Madrid, según han indicado fuentes de la dirección nacional. Esa decisión se abordará en la reunión de la cúpula del PP a la que asistirá Rajoy.

Las distintas citas electorales de 2015 han ido paralizando la celebración tanto del congreso nacional del PP, que debería haberse hecho en febrero del año pasado, como los diferentes congresos regionales, que se producen siempre después del cónclave nacional.

Por lo pronto, Rajoy ha dicho en varias ocasiones que no se celebrará el congreso nacional del PP para elegir a una nueva dirección hasta que no se despeje la formación de Gobierno. Eso podría retrasar el congreso del PP de Madrid hasta el verano.

Sin embargo, 'Génova' ha dado luz verde a la celebración de un congreso extraordinario en la Comunidad Valenciana tras el deseo del PPCV de "refundar" el partido tras los casos de corrupción que han afectado a la formación en esa región. También está previsto un congreso regional del PP gallego esta primavera, motivado por las elecciones autonómicas de otoño y en el que se verá si Alberto Núñez Feijóo sigue o no al frente.

Aguirre ha desvelado que ha comunicado su decisión a Rajoy."Llamé a Rajoy y no me cogió el teléfono. Luego le puse un mensaje, que respondió empezando con un 'Te entiendo'. Y luego me llamó y hemos estado hablando. Las conversaciones como siempre con Rajoy han sido de absoluta cordialidad y no deben ser desveladas", ha señalado en una rueda de prensa urgente convocada para anunciar su decisión de marcharse.

Además, la hasta ahora presidenta del PP de Madrid ha asegurado que Rajoy "está en estos momentos en una situación muy importante para todos, que es la formación del Gobierno" y entiende que éste "no es el tiempo ni de los partidismos ni los personalismos; es el tiempo de los sacrificios y las cesiones".