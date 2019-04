Génova mantiene su apoyo a Pedro Antonio Sánchez y cree que Ciudadanos no recurrirá a la moción de censura

¿AGUANTARÁ HASTA EL FINAL EL PP LA PRESIÓN?

Pedro Antonio Sánchez se siente protegido y reforzado por su partido. La formación se lo ha vuelto a demostrar. Fuentes de la dirección de PP aseguran a laSexta Noticias que mantendrán al presidente murciano en su cargo porque, dicen, que lo que ha hecho no es corrupción. Añaden que la actitud de Ciudadanos es un paripé y que no van a presentar una moción de censura y que se han comprometido con ellos en privado a no hacerlo.