Garzón da a Rajoy un libro de Keynes con una dedicatoria: "Que un mundo de Justicia se abra paso"

Alberto Garzón ha regalado a Rajoy el libro 'Las consecuencias económicas de la paz', de Keynes. Ha entregado el libro tras intervenir en nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el debate europeo en el que está analizando el acuerdo alcanzado con Grecia.



El presidente del Gobierno se ha levantado para recogerlo cuando el diputado se ha acercado a su escaño y le ha dado la mano a modo de agradecimiento. "Para Mariano Rajoy, con la esperanza de que la razón se haga valer frente al fundamentalismo de mercado y que un mundo de justicia social se abra paso lo antes posible", afirma la dedicatoria que ha escrito Garzón, quien se despide del presidente con un "Salud y República".



Durante su intervención, Garzón, ha recordado al presidente del Gobierno que la Unidad Económica Europea, germen de la actual Unión Europea, nació fundamentalmente del "drama de la segunda Guerra Mundial" y que ésta a su vez no puede entenderse sin el Tratado de Versalles con el que se puso fin a la primera contienda que tuvo lugar entre 1914 y 1919.



Keynes fue, precisamente, representante británico en las negociaciones de aquel tratado al que dedicó el libro con el que Garzón ha obsequiado a Rajoy, en el que advierte de las penosas consecuencias que ese acuerdo tendría para la economía alemana en particular y para la mundial en general.



El diputado de IU ha establecido un paralelismo entre el Pacto de Versalles y el que, según su análisis, la UE ha impuesto al Gobierno de Alexis Tsipras. "Aquel tratado sirvió para humillar al pueblo alemán, no para recuperar su economía como ese pacto que ahora se está firmando en la UE contra Grecia y que, paradójicamente, lleva también la firma de Alemania", ha dicho.