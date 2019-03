Pablo Casado: "Ver a niños con las banderas y cantando 'Els Segadors' me recuerda a otras épocas oscuras"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no afloje" en la "defensa de la democracia y la libertad en Cataluña", y ha asegurado que Policía Nacional y Guardia Civil son "bienvenidos aquí" y "pueden quedarse los días que quieran".

Albiol ha protagonizado en el barrio de Llefià en Badalona (Barcelona) un acto en el Teatro Blas Infante, en vísperas del 1 de octubre, al que han asistido unas 600 personas, según fuentes populares.

Con la presencia de dirigentes y diputados del partido, entre ellos la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, Albiol ha pedido precisamente a ella que "traslade a Rajoy una petición en nombre de todos los que están aquí".

"La petición es que no aflojes, presidente. No aflojes en la defensa de la democracia y la libertad en Cataluña. No aflojéis, Gobierno y presidente Rajoy, porque es cierto que no somos los que más chillamos ni los que nos hacemos ver más, pero somos los que apostamos por la Cataluña real y plural", ha afirmado.

El dirigente popular también ha reclamado a Rajoy que "en Cataluña necesitamos sentir más a España, igual que en España se tiene que sentir más Cataluña. Necesitamos sentir con más fuerza que formamos parte de ese gran proyecto que tiene 500 años".

"Pero con toda seguridad, lo que vaya a ocurrir en las próximas horas y días nos hará sentir profundamente orgullosos del Gobierno de España y de Rajoy. Y lo digo con sinceridad: a mí, que aquí haya miles de policías nacionales y guardias civiles, acompañando a los Mossos, no me molesta. Es más, ¡me gusta!", ha exclamado.

Porque, ha dicho, "detrás de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil está la democracia. Y están aquí para garantizar que los que pretenden dividir y separar a España no se salgan con la suya. Por eso son muy bienvenidos en Cataluña y se pueden estar los días que quieran, los queremos y forman parte de esta tierra".

Ha "invitado" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, a acudir a Badalona, algo que ha sido recibido entre abucheos a esos dos dirigentes, a quienes Albiol ha acusado de "querer romper la convivencia" con la convocatoria de un "referéndum ilegal" que ha dejado claro que "no será un referéndum, sino un picnic o un día festivo de domingo".

Y ha advertido a Puigdemont y Junqueras: "¡Vamos a decirles a los dos muy claro que en el PP no vamos a pedir perdón por sentirnos españoles y catalanes!", afirmación que ha sido respondida con gritos de "a la cárcel" por algunos asistentes y aplausos del resto.