Galicia y Euskadi han despedido este viernes una tan atípica como decisiva campaña marcada por los efectos de la pandemia. En A Mariña, los 182 casos activos de contagios registrados hasta este viernes han obligado a endurecer las medidas en Burela, donde se prohíbe a la población abandonar el municipio durante cinco días.

En Galicia, el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha decidido estar en el último día de campaña en las principales ciudades gallegas, con cierre en Ferrol e inicio en Santiago, donde ha reivindicado una fiesta de la democracia "libre, tranquila y segura" frente a la "estrategia del miedo" que, cree, tratan de imponer sus contrincantes, aquellos que, a sus ojos, lo que buscan es la desmovilización. El PP ha tenido dos candidatos en la Comunidad: Manuel Fraga (1989-2005) y Alberto Núñez Feijóo, que ahora busca igualar el récord de su antecesor.

"La democracia debe ganar sobre aquellos que están asustando a la gente. Tomad el protagonismo del domingo, no dejéis que Galicia pierda el rumbo. Vuestro voto es vuestro futuro. Votad libremente, eso es la democracia", ha expresado Feijóo en su perfil de Twitter, quien ha acompañado el mensaje con un vídeo del mitin en A Coruña.

El PSdeG pide "desatascar" la Xunta

Por su parte, el secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, que había solicitado suspender las elecciones autonómicas en A Mariña por los contagios, ha animado este viernes a "desatascar" la Xunta y a romper con 11 años de "embudo" del PP al frente del Ejecutivo autonómico.

En el cierre de campaña del PSdeG en Vigo, marcado por la inesperada ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sufrir su avión una avería, Caballero ha llamado una vez más a una "movilización masiva" del electorado progresista en las elecciones autonómicas de este domingo.

"Vamos a ganar las elecciones para poner fin a la derecha y para hacer una Galicia mejor", ha sostenido el aspirante socialista, que este viernes ha concluido una maratoniana campaña electoral en la que se ha dedicado a señalar que "no es lo mismo que gobierne la derecha que que gobierne la izquierda" y a defender un modelo alternativo para dirigir la Administración autonómica.

Los únicos presidentes socialistas que ha tenido Galicia han sido Fernando González Laxe, entre septiembre de 1987 y febrero de 1990, por una moción de censura que apartó a Xerardo Fernández Albor del poder, y Emilio Pérez Touriño, entre 2005 y 2009, cuando Manuel Fraga se quedó a un escaño de revalidar la que hubiese sido su quinta mayoría absoluta.

Galicia en Común-Anova Mareas pide la movilización de los "progresistas"

Galicia en Común-Anova Mareas, la coalición que aunque sin dar visibilidad en el nombre elegido para la alianza al partido morado, presenta al líder de Podemos en la Comunidad, Antón Gómez-Reino. El candidato a la Presidencia de la Xunta ha invocado "el espíritu del Nunca Máis, el municipalismo de 2015 y la unidad popular de 2016" para logar la movilización en las urnas del electorado "progresista" y "dejar atrás la década oscura" del Alberto Núñez Feijóo, cuya derrota, según el político morado, "será la victoria de todas".

Así ha despedido la campaña Gómez-Reino, arropado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un mitin celebrado en la Praza de Praterías, el mismo emplazamiento en el que hace cuatro años la herramienta constituida para expresar la denominada 'unidad popular' en las autonómicas de 2016, En Marea, cerró la carrera a los últimos comicios gallegos, convirtiéndose dos días después en segunda fuerza parlamentaria.

El partido ha decidido llegar hasta el Tribunal Supremo por su enfado con la decisión de la Junta Electoral Central de avalar las votaciones el domingo en la comarca lucense, misma decisión que Pancho Casal, el cabeza de cartel de la llamada Marea Galeguista.

El BNG apela a hacer "historia" y lograr "confinar" al PP en la oposición

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha apelado a hacer "historia" este domingo para lograr que por primera vez una mujer sea presidenta de la Xunta y para "confinar al PP en la oposición".

"Nos jugamos el futuro, cambiar el rumbo de un país que nos están destrozando", ha expuesto, instando a acudir a votar el domingo en el mitin de cierre de campaña en la plaza de María Pita de A Coruña. En él, ha pedido "una gran movilización" por parte de los que están "hartos" de los "obstáculos" y quieren "que esta tierra se levante".

Marea Galeguista denuncia que los gallegos "se dejan 150 millones" en una atopista "amortizada"

El candidato de Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha asegurado que, si la constitución de un gobierno progresista en el Ejecutivo gallego depende de su formación, su apoyo se condicionará a que, tras la transferencia de la AP-9, esta se "rescate".

Durante una visita realizada este viernes en Redondela (Pontevedra) a las inmediaciones del puente de Rande, Casal ha denunciado que los gallegos "se dejan 150 millones de euros al año (...) de los que casi el 40% se destina a dividendos" en una autopista que se encuentra "amortizada". Por ello, ha indicado que su formación apuesta por la realización de una auditoría que permita demostrar la amortización de la vía, así como por alcanzar un acuerdo para un rescate que permita su gratuidad.

Vox llama "fraude" a Feijóo en un acto en Pontevedra

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha cerrado este viernes con un acto en Lalín (Pontevedra) la campaña de la formación de extrema derecha en Galicia, que ha estado marcada por las protestas y en la que ha acusado al presidente de la Xunta y candidato del PPdeG de ser "un fraude, un tramposo y un mentiroso".

Así lo ha manifestado en un mitin de cierre de campaña frente al Pabellón Municipal de Lalín en el que, acompañado del portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha arropado a los cabezas de lista de las cuatro provincias gallegas, y en el que ha centrado sus críticas en el titular del Ejecutivo gallego.

El secretario general de Vox ha llamado la atención sobre la "ocultación de las siglas del PP" durante la campaña de Feijóo, una circunstancia "que Pablo Casado conoce, pero como no tiene principios prefiere seguir diciendo que en Galicia gobierne el PP, aunque se avergüence de su candidato".

"Feijóo es una extraña mezcla de la izquierda radical y el nacionalismo separatista, pero encima con el peligro de que va disfrazado y camuflado de un partido de derechas nacional", ha alertado Ortega Smith, quien entiende que el presidente autonómico "defiende las tesis del nacionalismo, que es el embrión del separatismo".

Cs carga contra el nacionalismo y su "fascinación por el terrorismo"

Ciudadanos ha celebrado un mitin en Santiago centrado en el lema 'Stop Nacionalismo' y en el que el portavoz del partido en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha cargado contra la "fascinación" de los partidos de esta ideología por "la violencia y el terrorismo".

Así lo ha expresado frente a decenas de simpatizantes de la formación, durante un acto en formato de coloquio en plena Alameda de la capital gallega, donde también han participado el diputado en el Congreso Guillermo Díaz y la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, quien ha tenido palabras para recordar que se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Angel Blanco por ETA.

"A mí se me cae el alma a los pies cuando veo que al señor Otegi (líder de EH Bildu) lo paran en las calles de Cataluña para hacerse un selfi con él. Eso tiene que ver con el adoctrinamiento, porque si a los hijos de los catalanes les hubiesen explicado realmente lo que fue ETA, lo que hizo ETA, no solamente en el resto de España sino también en Cataluña estoy seguro de que no le pararían en la calle para hacerse un selfie", ha relatado.

Cierre de campaña en Euskadi

El PNV insta a los vascos a votar "sin miedo"

El PNV ha instado a los vascos a votar con confianza el próximo domingo porque hay "seguridad y garantías", frente a aquellos que "meten miedo" porque temen más al "fracaso" que a la abstención, y ha emplazado a lograr "una gran mayoría" en torno a la formacion jeltzale que "guíe la salida" de Euskadi de la crisis.

Con un mitin celebrado en El Arenal de Bilbao, como es tradicional, el PNV ha puesto este viernes punto y final a su campaña a las elecciones al Parlamento Vasco, en el que han participado el candidato a la reelección como Lehendakari, Iñigo Urkullu, las cabezas de lista por Bizkaia y Gipuzkoa, Leixuri Arrizabalaga y Bakartxo Tejeria, respectivamente, y el presidente del EBB, Andoni ortuzar.

Todos ellos han realizado un llamamiento unánime a la participación a las urnas porque el 12J "está en juego el futuro de Euskadi". "No tengo miedo, no tenemos miedo porque votar es seguro. Lo ha vuelto a confirmar la Junta Electoral", ha asegurado Urkullu en su último discurso de la contienda electoral.

EH Bildu exige que se "garantice el derecho democrático a participar en las elecciones"

EH Bildu, por su parte, ha cerrado este viernes en San Sebastián la campaña electoral exigiendo al Gobierno Vasco que "garantice" a todos los ciudadanos "el derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en las elecciones", en alusión a las cerca de 200 personas que no podrán votar por estar contagiados de COVID-19.

La candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha criticado con dureza al ejecutivo autonómico por no haber previsto esta circunstancia al convocar las elecciones, durante el mitin de cierre de campaña celebrado en el Koldo Mitxelena de San Sebastián, en el que han intervenido también el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el dirigente de la CUP David Fernández.

Iriarte ha emplazado al lehendakari, Íñigo Urkullu, y a la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, a que "hablen claro" y expliquen a los ciudadanos "cómo van a garantizar el derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en las elecciones" y ha considerado "inaceptable" que el Gobierno Vasco "pretenda hurtar el derecho democrático de voto a las personas contagiadas por el COVID-19".

Gorrotxategi pide a PSE y Bildu "traer el cambio a Euskadi" con Podemos

La candidata a lehendakari por la coalición Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha pedido al PSE-EE y a EH Bildu que "asuman la responsabilidad de este momento histórico" para "traer el cambio a Euskadi" con un Gobierno Vasco tripartito de coalición entre las tres fuerzas políticas después de las elecciones autonómicas del próximo domingo.

Gorrotxategi ha cerrado la campaña electoral con un acto en la plaza de Rekalde, en Bilbao, que ha contado también con las intervenciones de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. En este último acto de campaña, la candidata ha querido insistir en la defensa de "un gobierno de izquierdas en un país con mayoría de izquierdas".

Gorrotxategi ha añadido que "para que este proyecto sea cierto se necesita que el PSE y EH Bildu muevan ficha y dejen de apostar los unos por frenar el nacionalismo del PNV y a la vez permitir sus políticas neoliberales, y los otros dejen de impulsar al PNV a costa de abandonar todo proyecto político de izquierdas para este país".

Iturgaiz reivindica a PP+Cs frente a un PNV "completo de corrupción" y un PSOE que quiere "cargarse la monarquía"

El candidato de PP+Cs a lehendakari, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que la coalición que lidera es "la única alternativa constitucionalista" a un PNV que está "al completo de corrupción" y que quiere "romper España", y a sus socios del Partido Socialista, al que ha acusado de querer "cargarse la monarquía parlamentaria".

Iturgaiz ha clausurado este viernes en Vitoria el acto de cierre de campaña de CC+s, que ha contado con la presencia del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Mendia asegura que el PSE se va a "volcar en la reconstrucción de Euskadi"

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha asegurado que cada papeleta del PSE "se va a volcar en la reconstrucción social y económica de Euskadi" y "ni un solo voto o escaño se va a perder en la bronca, en la crispación o en la división".

"Estas elecciones son para sacar adelante a Euskadi, no pueden ir ni de consultas, ni de repúblicas, ni de pactos trucados; son para reformar nuestra sanidad, para fortalecer nuestra educación, generar empleo y oportunidades de trabajo", ha defendido.

En un acto celebrado en Vitoria junto a la cabeza de lista del PSE-EE por Alava, Gloria Sánchez, Mendia ha destacado que el proyecto del PSE es "sólido y transparente" y "tiene presente a los más de 1.6000 personas fallecidas en esta pandemia; a los miles de sanitarios que la han combatido; y a los docentes que no han dejado de trabajar por seguir formando a nuestros hijos".