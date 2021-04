Galicia tendrá certificado sanitario COVID-19 este mismo mes de abril. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Sería la primera comunidad que pondrá en circulación esta cartilla que la Comisión Europea ha presentado recientemente y que prevé poner en marcha en junio en todos los países miembros.

Sin embargo, los gallegos se adelantarán al resto y el Servicio Galego de Salud comenzará a expedir un documento ya este mismo mes con información relativa a las vacunas, la enfermedad y los test realizados.

Según han explicado las autoridades sanitarias gallegas, contará con un código QR para la autentificación de los datos, estará disponible en primer lugar para los ya inmunizados y se podrá acceder a él a través de la plataforma E-saúde y las aplicaciones Pass Covid y Sergas Móbil. También se podrá imprimir en formato papel desde la historia clínica o las áreas administrativas.

De momento, el certificado de la Xunta será meramente informativo, según avanzó hace unos días el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, por lo que por ahora no sería vinculante para decidir quién puede moverse y quién no. En concreto, especificará si se ha pasado o no la enfermedad, si se tiene puesta alguna vacuna -de ser así, qué fármaco, cuántas dosis y de qué lote- y los resultados negativos de las pruebas a las que uno se haya sometido.

No obstante, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha recordado que en este momento "no procede desarrollar" este certificado a nivel autonómico, sino que tiene que ser a nivel nacional, al mismo tiempo que ha dicho que "ya estamos acostumbrados a que el señor Feijóo anuncie cosas que luego no pone en marcha".