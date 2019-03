Gabilondo: "Coincido con Podemos en que las cosas hay que hacerlas de otro modo"

En una entrevista con el diario El Mundo, Gabilondo señala que "hay muchas cosas" que comparte con Podemos, como el "análisis de que las cosas hay que hacerlas de otra manera"; pero que no coincide el análisis de la formación que lidera Pablo Iglesias sobre la Constitución y la Transición.

En cuanto a posibles pactos tras las elecciones del 24 mayo, señala que, dado que "no parece que vaya a haber una mayoría arrolladora", habrá que "buscar espacios de acuerdo y consenso", a los que dice no cerrarse.

Ante la pregunta de si un político debe ser apartado si está imputado en un caso de corrupción, el exministro responde que "la imputación de un delito es el límite", ya que, a su juicio, "está claro" que "la imputación por un delito descalifica a alguien para estar en la vida pública".

Gabilondo reconoce que el PSOE no le ha puesto condiciones y que a él "a estas alturas" le parecería "mal" afiliarse a un partido político. El exrector de la Universidad Autónoma también anuncia que si no resulta elegido como presidente regional, seguirá luchando por Madrid desde la oposición. "Mi apuesta no es coyuntural para tres meses, es una apuesta de vida. Voy a trabajar por Madrid donde me pongan los ciudadanos", agrega.