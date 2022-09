Las labores de extracción de petróleo del buque que permanece semihundido frente a la costa este de Gibraltar desde el martes han continuado durante toda la noche y ya se ha obtenido un 80% de toda la carga del buque.

Un dato que ha comunicado el Gobierno de Gibraltar este viernes, que ha actualizado el estado de la actuación sobre el granelero OS35, que chocó el pasado martes con otro barco, lo que ha terminado provocando la rotura del casco.

"La situación continúa estable", ha comunicado en Twitter el Gobierno del Peñón, que añade que hasta las 7 de la mañana del viernes se habían extraído ya 197 metros cúbicos de diésel.

La administración gibraltareña ha realizado "un monitoreo continuo durante toda la noche, incluidos aviones no tripulados y terrestres, con imágenes térmicas" para seguir la evolución de las tareas.

Las operaciones portuarias permanecen suspendidas en el Peñón y el Consejo de Contingencia de Gibraltar se reunirá a las 12:30 horas de este viernes.

Una parte de este combustible que no ha sido cuantificada se vertió ayer al mar y traspasó la primera barrera de contención. La fuga, localizada en dos respiraderos de los tanques, fue sellada por buzos.

Tras el incidente, informó Gibraltar, se ordenó al capitán del OS35 detener el buque, pero este no hizo caso y continuó su viaje hasta que se percató del daño en el buque. En la tarde del jueves se produjo se detención, indica la agencia EFE. Por el momento, no obstante, las autoridades gibraltareñas no han aclarado si el detenido es el capitán del buque, si bien el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, retuiteó a través de su perfil oficial una información de un medio local que apunta en este sentido.

Tanto Picardo como la cuenta oficial del peñón han publicado numerosas imágenes y vídeos con el estado de la situación.

"Una vez que se acabe el diésel empezaremos a extraer el heavy fuel"

Fabián Picardo ha contado este viernes en una entrevista en la Cadena Ser que, una vez que acaben con el diésel, empezarán a extraer el petróleo pesado que también porta el buque. Además, ha defendido su actuación y ha asegurado que "cualquier mancha es mala, pero no es lo que podría ser si se rompen los barcos, salió menos de una tonelada, casi ni eso".

También ha reconocido que la barrera de contención colocada para evitar la extensión de la mancha "no da todas las garantías", pero que hubiera tenido un efecto más negativo no ponerla.

"Sobre el reflotamiento no tengo ninguna certeza todavía, los que vienen a salvar el barco no tienen todavía un plan claro. Lo importante es extraer el fuel", ha añadido. Por último, ha asegurado que "el barco aún no se ha roto, puede que no se rompa pero sacarlo puede ser complicado" y que "hay una investigación en curso" en relación al accidente.

El OS35 portaba, para su propio consumo, 215 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante.