Fuentes del PP aseguran que Aguirre esperaba gestos de apoyo en el partido que no se han producido

Jueves, 11 de febrero. Agentes de la UCO entran en la sede de Génova y se dirigen al despacho del exgerente del PP madrileño, Beltrán Rodríguez. "A recabar información del ordenador del antiguo gerente", señala la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Posteriormente, también registran su domicilio y el de Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL.

Tanto Gutiérrez como López Madrid son los nombres clave de la operación, en la que la Guardia Civil sospecha que el PP de Esperanza Aguirre recibió, de forma ilegal, pagos por decenas de miles de euros.

La expresidenta se mostraba colaboradora en todo momento. "Colaborar con la justicia para que se esclarezca lo antes posible esta cuestión y los culpables paguen por los delitos que hayan cometido", señalaba Aguirre.

Todos estos registros, ordenados por el juez Velasco, se enmarcan dentro de la 'operación Púnica', y tratan de averiguar el origen de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Aguirre, no obstante, no opinaba sobre ello, y siempre se ha mantenido firme en su postura sobre la supuesta financiación ilegal en su partido. "Financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca", aseguraba la expresidenta.

Menos de 24 horas después, Aguirre comparecía en la asamblea de Madrid, donde le preguntaban por este asunto. "¿Cómo ha podido ser que usted, estando tan preparada, no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando?", le preguntaron durante la comisión de investigación.

Pero ella eludía responsabilidades en los escándalos de corrupción. "Al haber nombrado a 500 altos cargos, dos me han salido rana", respondió la expresidenta del PP de Madrid. Una supuesta corrupción que, dice la propia Aguirre, le ha llevado a dimitir.

Poco después, más rotunda, insistía en que no habia financiacion ilegal. Palabras que decia minutos antes de ir a la comision de investigacion que investiga la corrupcion en madrid. Aguirre ha eludido responsabilidades y a preguntas de ciudadanos, ha argumentado entre otras cosas, que ella se dedicaba al partido y no al gobierno de la comunidad cuando salieron los escandalos de corrupcion de la Púnica.

La Guardia Civil sospecha que el PP de Madrid recibió dos millones de euros en metálico del empresario Javier López Madrid. Según la Cadena Ser, esta es la conclusión a la que han llegado después de analizar los papeles de Francisco Granados.

En ellos aparecen referencias a numerosas entregas de López Madrid al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutíerrez. Además, los investigadores creen que el millón de euros que apareció en un altillo de la casa del suegro de Granados también provenía de López Madrid.