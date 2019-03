El freno de seguridad del Alvia se activó dos veces antes del accidente de Santiago

Antes de descarrilar causando la muerte de 79 personas, el Alvia freno dos veces automáticamente en el trayecto Orense-Santiago y lo hizo porque Francisco José Garzón, el maquinista, no pulsó el pedal del sistema de seguridad ‘hombre muerto’, según un informe de la caja negra del ALVIA que publica ‘El País’.

“Sería un despiste del maquinista porque por lo que he visto no se ha parado el tren, simplemente le ha avisado. Por cualquier cosa, se ha despistado o no ha visto la señal, porque cada 21 segundos te pide que identifiques que estás vivo”, señala el secretario general de UGT –Transportes en Galicia, Eladio Romero.

A las 20:15 minutos y 21 segundos el freno del ‘hombre muerto’ se activa decelerando el tren progresivamente por primera vez. Lo hizo cerca del kilómetro 9, haciendo que el tren frenase y pasase de circular a 110 kilómetros por hora a 48 kilómetros por hora. Algo que según los expertos es poco frecuente.

Francisco José Garzón ha reconocido siempre que se despistó y que esto provocó que el Alvia descarrilase. Pero también en la primera llamada que hizo a personal de Renfe tras el accidente, cuando aún estaba atrapado en la cabina, dijo que esa curva era demasiado peligrosa.

En un nuevo auto, el Juez Alaez considera que Renfe no tiene responsabilidad en el accidente de Angrois, en parte porque puso a una persona cualificada a los mandos del Alvia. Sí reitera que, a su juicio, ADIF puede tener responsabilidades.