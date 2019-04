Francisco Granados pide suspender su declaración por no poder acceder desde prisión a información para explicarse

En la segunda comparecencia de Francisco Granados desde la prisión en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, citado para hablar de las presunta corrupción en la Fundación Arpegio, creada por él, y que podría ser un 'chiringuito' para hacer favores, Granados ha pedido que se suspenda porque en la cárcel no tiene acceso a documentos para explicarse.

Lo ha hecho aludiendo veladamente a Ignacio González a quien si se le concedió el permiso de viajar a Londres para conseguir documentación y poder declarar. Se ha hecho un receso para saber si los derechos constitucionales de Francisco Granados se están vulnerando y porque a petición del grupo socialista que desconocía que Granados había solicitado que no se le tomara declaración.

"Remití un escrito a la presidenta de Madrid solicitándole que aplazara mi comparecencia hasta el momento en que estuviera en libertad porque entendía que no puedo aportar ningún dato porque no puedo consultar ningún papel sobre hechos que ocurrieron hace doce o 14 años. Ella consideró que no era motivo para aplazarla, entiendo que un viaje a Londres por ocio si que es un motivo de aplazamiento y estar en prisión es un motivo mucho menor" ha asegura Francisco Granados.