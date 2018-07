Francisco González, presidente del BBVA, pide un "Gobierno realista, que no piense en utopías"

El presidente de BBVA, Francisco González, ha advertido en una entrevista en Davos de que España necesita un Gobierno estable, que siga trabajando y que no piense en utopías si desea mantener la buena imagen que ha conseguido en los últimos tres o cuatro años.



González, que participa en el Foro Económico Mundial de Davos, ha admitido que la imagen de España todavía es buena, porque a finales del año pasado había "un gran 'momentum'" en este sentido. Pero ahora, afirma, existe "un poquito más de preocupación", y es que la gente está expectante sobre quién va a componer el nuevo Gobierno.



"España necesita un Gobierno que sea estable, que no piense en utopías, que no cree mucha frustración, que sea realista y que continúe la labor que se ha llevado a cabo en los últimos tres o cuatro años, que al menos desde un punto de vista económico, ha sido positiva", ha añadido.