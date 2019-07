Francisco de la Torre, califica de "hipocresía" que Ciudadanos quiera los votos de Vox y luego no se siente a negociar con ellos. Tampoco entiende el veto al PSOE para sentarse a negociar, sobre todo dice, "a nivel territorial".

En una entrevista a El Confidencial, el exnúmero dos de Ciudadanos dice que la formación es ahora "populismo infantil" y apunta que la mayor equivocación de la formación es haberse convertido en "parte del bloqueo".

"Los españoles nos pagan para que intentemos llegar a acuerdos, no para que asumamos posturas radicales que no llevan a ninguna parte", destaca.

Francisco de la Torre añade que "no pude ser que las únicas opciones sean elecciones anticipadas o un Gobierno radical con ministros de Podemos. Todo el mundo me hacía reflexiones de este tipo y yo no era capaz de explicar la estrategia porque no la entiendo".

En este sentido, ha dicho que no entiende lo que hace Ciudadanos: "Ni lo entiendo, ni lo comparto. Me metí en política para otra cosa. Entre 2015 y 2018 hacíamos exactamente lo contrario. Participé en el 'Pacto del Abrazo' y después participé en el acuerdo de los Presupuestos con Cristóbal Montoro".