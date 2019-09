Francisco de la Torre, exdiputado de Ciudadanos, ha advertido de que alguien tendrá que asumir responsabilidades si unas nuevas elecciones arrojan un peor resultado para la formación.

"Un partido que no aporta estabilidad me parece un problema"

Además, De la Torre ha asegurado: "Un partido de centro que no aporta estabilidad a mí me parece un problema. Ya hemos cambiado de opinión con anterioridad y no nos ha ido mal. Dijimos en el 2016 que nunca pactaríamos con Rajoy y acabamos votando todos a Rajoy como presidente del Gobierno".

En eldiario.es, ha lamentado haber mezclado un tema tan personal como la muerte de su padre, aunque ha mantenido que no ha hablado con Rivera desde principios de junio.

Por su parte, la formación pide pasar página. "Todo el mundo sabe que Ciudadanos es de centro y moderado. Cuando se abren las urnas, Cs crece y seguimos atrayendo talento", ha afirmado Lorena Roldán, portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.