Camps niega estar implicado en la caja B del PP valenciano: "Es todo mentira, basta ya"

Camps niega cada palabra de la investigación desvelada por la SER que apuntaría a que conocía las cinco supuestas cajas B del PP en la Comunidad Valenciana. Rechaza que con ese presunto dinero negro contribuyera a nutrir las supuestas cuentas paralelas de Génova.

Asegura que sus escasas propiedades avalan su inocencia: ¿Dónde están los chalets, los apartamentos, dónde? Y exige a los altos mandos de la Guardia Civil que descubran de dónde sale la información. Se considera víctima de un sin fin de investigaciones de las que saldrá inocente como lo hizo en una de las ramas de la Gürtel, y señala que dimitió como president "por cuatro trajes".

Entre lo que más ha repetido, una petición: "Si puede ser que no me detengan, que no me imputen, que me llamen y yo daré explicaciones". Y que demandará a quién mantenga unas informaciones que le señalan como recaudador.

Una investigación a la que el expresident le resta importancia. Las pruebas que manejaría la Guardia Civil, son presuntamente la declaración de testigos que le involucran y grabaciones en las que se le habría mencionado. Reivindicando la presunción de inocencia para todos y asegura que "Rita Barberá vive en un piso de alquiler y no ha robado ni un paquete de rosquilletas".

Cree que desde Compromís piden su dimisión en el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, por el miedo a que regrese a la política. Podría hacerlo, porque asegura, está limpio de toda ilegalidad y sigue sintiendo la vocación.