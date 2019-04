Francisco Camps dice ahora que las víctimas de Metro Valencia "siempre han sido lo primero"

Aunque ha tardado más de diez años, Francisco Camps ha tenido que dar explicaciones sobre la gestión del accidente de metro que se cobró la vida de 43 personas en Valencia. Sin embargo, a pesar de la tardanza, sus primeras palabras han sido en recuerdo de las víctimas y sus familiares: 2Ellos eran y lo han sido siempre desde el primer minuto, las personas más importantes".

Camps también ha pedido disculpas ante la insistencia de algún portavoz municipal, siempre desde el plano humano, no personal: "Desde el primer minuto no teníamos otro objetivo que paliar su dolor".

Algún familiar no ha podido evitar abandonar la sala. El tono del expresidente se ha ido elevando según avanzaba la comparecencia, propiciando algún encontronazo y también ha tenido palabras para los grupos que no tenían representación en el parlamento valenciano en 2006: "Usted sabe quién soy y yo no tengo ni idea de quién es usted".

Tampoco ha sido del gusto de Camps que uno de los portavoces decidiera leer su intervención. "Usted ha venido con un papel escrito no sé por quién y yo he venido con el corazón", ha señalado.

Lo que ha evitado han sido los temas más polémicos. Sobre el asesoramiento de la consultora H&M Sanchís a los comparecientes de la primera comisión de investigación, Camps lo zanjaba: "Se imaginará que hay unos medios de comunicación que no leo nunca".

Y sobre el apagón informativo en Canal 9, lo ha negado: "Consignas ninguna, y plan de medios ninguno". Para algunas de la victimas presentes, Camps no ha hecho examen de conciencia. Esta comisión de investigación está previsto que finalice a mediados de junio.