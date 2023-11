La ya exministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que la suya "no es despedida desagradable", al hacer el traspaso de carteras con Óscar Puente. "No veo un adiós triste, sino un agradecimiento", ha dicho emocionada, haciendo referencia al "inmenso honor" que ha supuesto para ella formar parte del Gobierno. "Creo que he contribuido a cimentar un futuro mejor", ha destacado en su discurso.