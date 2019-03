Floriano: "España no es un país corrupto, las instituciones no están corrompidas"

En su discurso, el número tres del PP sólo se ha referido en una ocasión al presidente extremeño, José Antonio Monago, que horas antes había comparecido ante los medios para dar explicaciones por la polémica sobre sus 32 viajes a Canarias cuando era senador. Al criticar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Floriano ha dicho: "Aquí casta hay muy poca, y si no, que se lo digan a Monago y al relato que ha hecho de toda su trayectoria" el secretario general de los populares extremeños, Fernando Manzano, quien antes había defendido con rotundidad al jefe del Gobierno extremeño.

Floriano ha insistido, por otro lado, en que es el PP el que está haciendo una apuesta clara por la regeneración democrática y ha vuelto a criticar a los socialistas por romper las negociaciones sobre este asunto. Además ha señalado que "en España hay corruptos, pero las instituciones no están corrompidas" y el Estado de derecho "funciona".

Cerca del 9 de noviembre, Floriano ha acusado al presidente de la Generalitat de cometer el "mayor ejercicio de deslealtad de toda la historia democrática española" cuando convocó la consulta con la que pretendía "romper el acuerdo constitucional". La democracia, ha advertido, "no se ejerce en fraude de ley ni en cajas de cartón, es algo mucho más importante".

Un referéndum que "pretende romper España" y "violentar los derechos" de catalanes y españoles, ha añadido Floriano en su intervención en las jornadas que celebra su partido sobre el buen gobierno en las comunidades autónomas.

Y se ha preguntado qué habría pasado si este "desafío" hubiese tenido lugar gobernando el PSOE, para después decirle al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que "no cabe la equidistancia" en este asunto. "Sería bueno que Sánchez hiciera una apuesta decidida por estar sencillamente en la defensa de la Constitución, y que no juegue a otras cosas que en este momento no convienen", ha añadido. También se ha preguntado qué habría pasado si Podemos gobernase o tuviese "influencia". "¿Estaríamos con la misma seguridad? sencillamente creo que no", ha añadido el dirigente popular, quien ha pronosticado que Podemos habría "permitido la autodeterminación y la secesión".