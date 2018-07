Floriano alerta del "resurgimiento de la extrema izquierda" tras el resultado electoral de Podemos

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano ha alertado del "resurgimiento de la extrema izquierda", con la obtención de 5 escaños por Podemos y ha destacado que este partido tiene como modelo a la Venezuela de Maduro o al castrismo de Cuba.



En una entrevista, Floriano ha dicho que "hay una fragmentación de la izquierda, un resurgimiento de la extrema izquierda que merece ser analizado", y ha incidido en que a la gente de extrema izquierda "la ley les importa poco".



Tras subrayar que el PP ha ganado en las circunstancias más difíciles "lo que demuestra la solidez del PP", ha insistido en que el mayor enemigo de estas elecciones para el PP era la abstención, no otras fuerzas políticas, por lo que ha destacado que el voto a los populares "se ha quedado en gran parte en casa", mientras que "en la izquierda hay una fragmentación muy preocupante".



No obstante, ha recordado que cada elección es un mundo y los comportamientos electorales son distintos en función de lo que se vota, ya que "en unas elecciones europeas no se reparte gobierno".



En relación al PSOE, Floriano ha dicho que la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, "tuvo una intervención de esas a las que nos tiene acostumbrados y prácticamente le faltó anunciar la dimisión de Rubalcaba".