La Fiscalía ya tiene la primera denuncia contra Torra por esquivar la orden de la Junta Electoral

Primera denuncia ante la Fiscalía contra Quim Torra. Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución han denunciado al presidente catalán por "desobediencia", al entender que ha incumplido la orden de la Junta Electoral Central (JEC), al mantener lazos amarillos y "símbolos separatistas" en edificios públicos una vez transcurridos los plazos dados por este órgano.

Las entidades no independentistas piden en la querella que se abran "todas las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos". Antes de presentar la denuncia, el presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, ha defendido que su voluntad es que se "persiga judicialmente a Torra, que dé las explicaciones pertinentes y si hace falta que se le inhabilite de forma rápida e inmediata".

"Estamos viendo cómo se está jugando a lo que se llama 'la puta i la ramoneta' (expresión catalana que significa ambigüedad). Parece un juego de niños y esto no es un juego de niños", ha subrayado. Bosch ha tachado de "ridiculez" las fórmulas alternativas que se puedan adoptar para sustituir las actuales pancartas en favor de la libertad de los presos soberanistas o lazos amarillos.

Podría ser la primera, pero no la única querella. La JEC se reúne esta tarde y podría decidir denunciar al president por un presunto delito de desobediencia, lo que podría acarrearle consecuencias penales como su inhabilitación. Ya ayer la consellera de Cultura, Laura Borras, aseguró que eso a Torra no le importaría. También la portavoz del Govern, Elsa Artadi, quitaba importancia al asunto el pasado martes, cuando decía que eso no se lo plantean y que ahora no piensan en un sustituto de Torra.

De hecho, la Junta Electoral ya se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que le facilite nueva información sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios dependientes de la Generalitat de Cataluña, y si han sido sustituidos por otros elementos. Dicha información, adjuntando fotografías de dichos edificios representativos, tendrá que obrar en la JEC a las 16:00 horas de hoy. El gobierno, y por tanto la Delegación del Gobierno en Cataluńa, está a disposición de las indicaciones de la JEC y seguirá sus instrucciones tantas veces como sea requerido

La Junta Electoral Central ordenó, a petición de Ciudadanos, que todos los edificios de la Generalitat estuvieran libres de la simbología que el independentismo ha adoptado los últimos meses para reivindicar la libertad de los presos del 'procés'. La prohibición entraba en vigor el martes por la tarde pero Torra ha esperado hasta esta mañana para hacer el cambio. Se ha limitado a modificar la pancarta que lucía en el balcón de la Generalitat por otra casi idéntica. Lo único que el lazo, en lugar de color amarillo, es blanco con una franja roja.