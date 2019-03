La Fiscalía estudiará el informe de la Agencia Tributaria sobre doña Cristina

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no ha sido capaz de explicar el misterio sobre las 13 fincas que según la Agencia Tributaria, la infanta Cristina habría vendido por cerca de un millón y medio de euros. La Infanta lo niega tajantemente y los dueños de esas fincas también. Así que nadie entiende por qué Hacienda tiene esa información. "Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examinen el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar", ha dicho Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto.

"En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer las consecuencias y hasta este momento no se me ha dado traslado de estas consecuencias", ha declarado el fiscal general del Estado tras la inauguración de la 11 sesión del grupo de trabajo hispano-francés de cooperación judicial contra el terrorismo.

En el informe se dice que la Infanta supuestamente vendió cuatro terrenos en Valenzuela de Calatrava a Roldán Cañizares. En él consta la venta de 13 inmuebles con los que ganó casi 1 millón y medio de euros. .Los Roldán Cañizares se llevan las manos a la cabeza. Esas tierras son suyas y tienen escrituras de hace casi un siglo. No son los únicos sorprendidos con este misterio. Carlos Cruzado, presidente de la Geshta asegura que " Es extraño que Hacienda no haya sacado estos datos a la luz.



Un portavoz de la Casa del Rey, ya informó el pasado viernes que doña Cristina niega las ventas por valor de 1,43 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria y ha subrayado que debe tratarse de un error. Los técnicos de Hacienda aseguran que estos supuestos errores no son habituales. No hay asunto que se le escape, tiene fichados a los contribuyentes, pero de las fincas de la Infanta dice que no sabe nada.